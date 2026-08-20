Захарова: представители 55 стран готовы наблюдать за выборами в Госдуму
Представители 55 стран выразили готовность наблюдать за выборами в Госдуму. Об этом на пресс-конференции сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В этом году приглашение на сентябрьские выборы направлено в 12 международных организаций и более чем 100 стран», – заявила дипломат (цитата по ТАСС). По ее словам, среди тех, кто подтвердил свое участие, есть привычные российские партнеры из СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН, а также стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Также Захарова отметила, что 12 августа генеральный секретарь СНГ Ильхом Нематов получил удостоверение международного наблюдателя. Именно он станет во главе наблюдательной миссии организации, где в составе более чем 100 экспертов.
МИД предупредил россиян о провокациях перед выборами в Госдуму. В связи с этим ведомство призвало граждан РФ, особенно находящихся за рубежом, проявлять бдительность.
17 августа председатель комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев сообщил о готовящихся провокациях со стороны иноагентов. Он уточнил, что у российских посольств за рубежом планируется проведение фейковых экзитполов.