Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
YDEX3 607,5-3,17%CNY Бирж.12,325-0,85%IMOEX2 121,53-2,34%RTSI801,79-0,26%RGBI113,59+0,12%RGBITR768,46+0,15%
Главная / Политика /

Захарова: представители 55 стран готовы наблюдать за выборами в Госдуму

Сергей Пахомов

Представители 55 стран выразили готовность наблюдать за выборами в Госдуму. Об этом на пресс-конференции сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В этом году приглашение на сентябрьские выборы направлено в 12 международных организаций и более чем 100 стран», – заявила дипломат (цитата по ТАСС). По ее словам, среди тех, кто подтвердил свое участие, есть привычные российские партнеры из СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН, а также стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Также Захарова отметила, что 12 августа генеральный секретарь СНГ Ильхом Нематов получил удостоверение международного наблюдателя. Именно он станет во главе наблюдательной миссии организации, где в составе более чем 100 экспертов.

МИД предупредил россиян о провокациях перед выборами в Госдуму. В связи с этим ведомство призвало граждан РФ, особенно находящихся за рубежом, проявлять бдительность.

17 августа председатель комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев сообщил о готовящихся провокациях со стороны иноагентов. Он уточнил, что у российских посольств за рубежом планируется проведение фейковых экзитполов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь