Захарова: представители 55 стран готовы наблюдать за выборами в Госдуму

«В этом году приглашение на сентябрьские выборы направлено в 12 международных организаций и более чем 100 стран», – заявила дипломат (цитата по ТАСС). По ее словам, среди тех, кто подтвердил свое участие, есть привычные российские партнеры из СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН, а также стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.