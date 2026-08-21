Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,301-0,19%CHMK3 205-0,31%ARSA6,56+0,92%IMOEX2 127,64+0,29%RTSI804,1+0,29%RGBI113,61-0,11%RGBITR768,79-0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Умер бывший басист группы Queen Барри Митчелл

Ксения Наумчик

Бывший бас-гитарист британской рок-группы Queen Барри Митчелл скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил телеканал GB News.

Митчелл вошел в историю Queen как второй басист коллектива, выступая с группой с августа 1970 г. по январь 1971 г., до прихода Джона Дикона. За время работы в составе Queen музыкант принял участие в 13 концертах, а также записал оригинальные басовые партии и риффы для песен Liar и Son and Daughter.

Позже Митчелл рассказывал, что причиной его ухода из Queen стало отношение к музыкальному направлению коллектива того периода. По его словам, ему «не сильно нравилась их музыка» в то время. После ухода из группы он продолжил карьеру, выступая с Jayne Radio и коллективом Crushed Butler, который позднее получил название Tiger.

Барри Митчелл родился в Лондоне и был участником Queen на раннем этапе существования группы. После его ухода место бас-гитариста занял Джон Дикон, который оставался в составе коллектива до завершения своей музыкальной деятельности. Queen впоследствии выпустила 15 студийных альбомов, общий тираж которых превысил 100 млн копий.

Группа стала одной из самых известных рок-команд в мире благодаря композициям We Are the Champions, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You и другим хитам. После смерти вокалиста Фредди Меркьюри в 1991 г. и ухода Дикона коллектив продолжил выступления с участием Брайана Мэя и Роджера Тейлора, сотрудничая в разные годы с Полом Роджерсом и Адамом Ламбертом. В 2001 г. Queen была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь