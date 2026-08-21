Умер бывший басист группы Queen Барри Митчелл

Позже Митчелл рассказывал, что причиной его ухода из Queen стало отношение к музыкальному направлению коллектива того периода. По его словам, ему «не сильно нравилась их музыка» в то время. После ухода из группы он продолжил карьеру, выступая с Jayne Radio и коллективом Crushed Butler, который позднее получил название Tiger.