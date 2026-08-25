Суд помог Трампу ограничить голосование по почте

Например, это решение не требует от штатов направлять в минюст список избирателей для проверки (чего требует администрация Трампа). Но при этом оно не запрещает Почте США не направлять в эти штаты бюллетени за отказ передать списки. Кроме того, Штаты не смогут пока оспаривать положения указа, так как конкретный ущерб от него еще не доказан.