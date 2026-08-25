Суд помог Трампу ограничить голосование по почте
Верховный суд США принял решение, согласно которому основные части исполнительного указа президента Дональда Трампа «Об обеспечении проверки гражданства и честности целостности федеральных выборах» №14399 могут быть реализованы федеральным правительством.
По результатам голосования шесть к трем в пользу администрации суд удовлетворил запрос американского минюста снять запрет нижестоящей инстанции на осуществление положений приказа правительственными ведомствами.
Как в своем мнении отметила либеральная судья Соня Сотомайор (одна из трех голосов «против»): «Сегодняшнее решение не затрагивает вопрос о том, являются ли законными попытки президента вмешаться в процесс проведения штатами выборов в ноябре 2026 г.
Оно также не предполагает, что исполнительная власть обладает какими-либо конституционными или законодательными полномочиями для выполнения распоряжений президента. Вместо этого сегодняшнее решение лишь откладывает рассмотрение этих вопросов».
Например, это решение не требует от штатов направлять в минюст список избирателей для проверки (чего требует администрация Трампа). Но при этом оно не запрещает Почте США не направлять в эти штаты бюллетени за отказ передать списки. Кроме того, Штаты не смогут пока оспаривать положения указа, так как конкретный ущерб от него еще не доказан.
По почте голосуют как в республиканских, так и в демократических штатах. Сам Трамп несколько раз голосовал по почте, так как прописан во Флориде. Одновременно с этим он неоднократно говорил, что голосование по почте вредит целостности избирательного процесса в США.
При этом неизвестно, сможет ли администрация реализовать основные пункты приказа до промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре 2026 г.