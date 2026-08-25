ВС России поразили сухогруз ВСУ в порту Южный

24 августа ведомство сообщало об ударах БПЛА по двум логистическим центрам в районе Одессы, где хранились боеприпасы, вооружение и военная техника ВСУ. В порту Одессы также был поражен сухогруз, перевозивший оружие для украинских войск. В тот же день в порту Южный российские военные нанесли удары по трем резервуарам с горюче-смазочными материалами и четырем хранилищам с военным имуществом.