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ВС России поразили сухогруз ВСУ в порту Южный

Елена Вострикова

Российские военные нанесли удар по сухогрузу, который, по данным Минобороны РФ, доставил на Украину груз военного назначения. Судно находилось в порту Южный, сообщили в ведомстве.

Кроме того, российские войска поразили объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки в интересах ВСУ. Групповые удары наносились с применением ударных беспилотников, уточнили в Минобороны.

24 августа ведомство сообщало об ударах БПЛА по двум логистическим центрам в районе Одессы, где хранились боеприпасы, вооружение и военная техника ВСУ. В порту Одессы также был поражен сухогруз, перевозивший оружие для украинских войск. В тот же день в порту Южный российские военные нанесли удары по трем резервуарам с горюче-смазочными материалами и четырем хранилищам с военным имуществом.

23 августа Минобороны сообщало о поражении пяти резервуаров с ГСМ в порту Южный. Под удар также попали объекты портовой инфраструктуры, которые, по данным ведомства, использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

22 августа российские военные нанесли удар ракетами «Искандер» в районе Борисполя Киевской области. По данным Минобороны, были уничтожены 40 автомобилей, переоборудованных для запуска беспилотников.

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