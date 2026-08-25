АТОР: планы США аннулировать до 200 000 въездных виз не касаются туризма из РФ
Планы США аннулировать до 200 000 въездных виз практически не затронут российских туристов. Об этом сообщила ТАСС Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В ассоциации пояснили, что с 2022 г. новые туристические и деловые визы россиянам практически не выдавались. Под планируемые ограничения могут попасть граждане РФ, которые получили визу до 2022 г., уже находятся в США и подали прошение об убежище.
«Для абсолютного большинства российских туристов или деловых путешественников эта новость неактуальна», – подчеркнули в АТОР.
В ассоциации также отметили, что речь идет о неиммиграционных визах категорий B1 (деловые) и B2 (туристические). Согласно документам госдепартамента США, предполагается аннулировать визы, выданные в 2016–2026 гг. тем иностранцам, которые подали или подают заявления на предоставление убежища в США.
25 августа Associated Press со ссылкой на документы госдепа и двух американских чиновников сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа готовится аннулировать до 200 000 таких виз. Меры планируется реализовать совместно с министерством внутренней безопасности США.
По словам собеседников AP, аннулирование виз не обязательно приведет к немедленной депортации их владельцев. Большинство иностранцев, чьи заявления на убежище находятся на рассмотрении, будут переведены в другую категорию, однако лишатся статуса деловых путешественников или туристов.
За последние 18 месяцев госдепартамент США аннулировал около 175 000 виз. Среди их владельцев были осужденные или обвиняемые в преступлениях, в том числе в вождении в нетрезвом виде, изнасилованиях и ограблениях. Визы также отзывались у людей, публично выступавших против политики США, особенно на Ближнем Востоке.
Администрация Трампа также ужесточила меры против так называемого родильного туризма. Американские власти утверждают, что некоторые иностранки приезжают в США для рождения детей, чтобы те получили американское гражданство по праву рождения. Трамп неоднократно предпринимал попытки ограничить это право, однако соответствующие инициативы оспаривались в судах.