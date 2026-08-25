АТОР: планы США аннулировать до 200 000 въездных виз не касаются туризма из РФ

За последние 18 месяцев госдепартамент США аннулировал около 175 000 виз. Среди их владельцев были осужденные или обвиняемые в преступлениях, в том числе в вождении в нетрезвом виде, изнасилованиях и ограблениях. Визы также отзывались у людей, публично выступавших против политики США, особенно на Ближнем Востоке.