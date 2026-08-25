Глава Южной Осетии обсудил сохранение наследия региона
Врио президента Южной Осетии Марат Камболов вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко обсудили сохранение исторического наследия, поддержку культурных и общественных инициатив, развитие молодежной инфраструктуры, а также вопросы дорог, газификации и медицины. Об этом Камболов сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, для проектов из Южной Осетии в рамках грантовой поддержки предусмотрено отдельное финансирование в размере 100 млн руб. Конкурс Фонда президентских грантов объявят 1 сентября, при этом экспертную помощь в подготовке заявок окажут специалисты профильных фондов, которые приедут в республику.
Еще почти 100 млн руб. направят на создание молодежного центра в здании бывшего «Фарна». Там планируется оборудовать современное пространство для занятий музыкой и искусством, создания команд и реализации инициатив. Республика также получила профессиональную сцену со световым и звуковым оборудованием.
Кроме того, стороны поддержали проведение международного фестиваля, а глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев предложил включить Южную Осетию в Большой Кавказский музыкальный фестиваль искусств и проработать возможности выступлений молодых артистов за пределами республики.
Отдельно обсуждалось восстановление исторических памятников, для которых определят первоочередные объекты. Также Кириенко сообщил о решении включить газификацию сел Южной Осетии в общую программу газификации российских регионов и о поддержке дорожного строительства.