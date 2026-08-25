Глава Южной Осетии обсудил сохранение наследия региона

По его словам, для проектов из Южной Осетии в рамках грантовой поддержки предусмотрено отдельное финансирование в размере 100 млн руб. Конкурс Фонда президентских грантов объявят 1 сентября, при этом экспертную помощь в подготовке заявок окажут специалисты профильных фондов, которые приедут в республику.