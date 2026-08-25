Песков отказался публично обсуждать детали предложений по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался публично комментировать предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине.
«Различные детали, которые могут фигурировать в различных предложениях о различных модальностях мирного процесса, обсуждать публично не принято», – ответил он журналистам.
При этом Песков подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не в праве решать, будет ли создана буферная зона на Донбассе, так как это территория России.
«Вряд ли какая-то третья сторона может заниматься управлением регионов Российской Федерации», – заявил представитель Кремля.