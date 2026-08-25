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Песков отказался публично обсуждать детали предложений по Украине

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался публично комментировать предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Различные детали, которые могут фигурировать в различных предложениях о различных модальностях мирного процесса, обсуждать публично не принято», – ответил он журналистам.

При этом Песков подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский не в праве решать, будет ли создана буферная зона на Донбассе, так как это территория России.

«Вряд ли какая-то третья сторона может заниматься управлением регионов Российской Федерации», – заявил представитель Кремля.

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