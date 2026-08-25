Песков: назначение управляющего на объектах инфраструктуры требует анализа
Принятие решения о назначении на пост временного управляющего на объектах критической инфраструктуры требует глубокого анализа со стороны правительства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ситуация будет анализироваться в первую очередь правительством, соответствующими ведомствами. И там, где меры по обеспечению безопасности не принимаются в критических областях, будут вноситься соответствующие предложения, которые будут анализироваться и потом уже оформляться в виде конкретных решений», – сказал он.
24 августа президент России подписал указ о возможности введения временного управления на объектах критической инфраструктуры. В перечень включены объекты промышленности, связи, ЖКХ, транспортно-логистические центры и другие объекты. Временное управление может коснуться части имущества компании или долей в уставных капиталах других российских юрлиц. Согласно документу, временное управление может вводиться в случае непринятия мер по обеспечению безопасности объектов (в том числе при атаках БПЛА).
25 августа первый вице-премьер России Денис Мантуров заверил, что данный указ не подразумевает национализацию собственности компаний. Он касается только вхождения государства в управление предприятиями для обеспечения безопасности.