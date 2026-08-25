Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,558+0,52%MGTS1 652-5,92%CHMK3 155-1,87%IMOEX2 073,72+0,12%RTSI784,35+0,12%RGBI113,55+0,42%RGBITR769,36+0,44%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: назначение управляющего на объектах инфраструктуры требует анализа

Анна Суслова

Принятие решения о назначении на пост временного управляющего на объектах критической инфраструктуры требует глубокого анализа со стороны правительства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.  

«Ситуация будет анализироваться в первую очередь правительством, соответствующими ведомствами. И там, где меры по обеспечению безопасности не принимаются в критических областях, будут вноситься соответствующие предложения, которые будут анализироваться и потом уже оформляться в виде конкретных решений», – сказал он.

24 августа президент России подписал указ о возможности введения временного управления на объектах критической инфраструктуры. В перечень включены объекты промышленности, связи, ЖКХ, транспортно-логистические центры и другие объекты. Временное управление может коснуться части имущества компании или долей в уставных капиталах других российских юрлиц. Согласно документу, временное управление может вводиться в случае непринятия мер по обеспечению безопасности объектов (в том числе при атаках БПЛА).

25 августа первый вице-премьер России Денис Мантуров заверил, что данный указ не подразумевает национализацию собственности компаний. Он касается только вхождения государства в управление предприятиями для обеспечения безопасности.  

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её