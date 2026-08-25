Песков: назначение управляющего на объектах инфраструктуры требует анализа

«Ситуация будет анализироваться в первую очередь правительством, соответствующими ведомствами. И там, где меры по обеспечению безопасности не принимаются в критических областях, будут вноситься соответствующие предложения, которые будут анализироваться и потом уже оформляться в виде конкретных решений», – сказал он.