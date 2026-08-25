ООН и Красный Крест призвали срочно разработать правила для автономного оружия

На следующей неделе государства соберутся в Женеве для обсуждения возможных новых правил. Опасения вокруг автономного оружия усилились на фоне применения систем с искусственным интеллектом (ИИ) и частично автономных вооружений в конфликтах на Украине, в Судане, секторе Газа, Иране и странах Персидского залива. При этом полностью автономные системы, например противоракетные комплексы на военных кораблях, уже находятся на вооружении ряда стран, однако об их применении непосредственно против людей пока неизвестно.