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ООН и Красный Крест призвали срочно разработать правила для автономного оружия

Татьяна Мозолевская

ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) призвали срочно принять юридически обязательные правила в отношении автономного оружия, способного поражать цели без непосредственного участия человека. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на совместное заявление генсека ООН Антониу Гутерриша и президента МККК Мирьяны Сполярич.

«Сейчас мы опасно близки к пересечению моральной красной линии – автономному выбору людей в качестве целей машинами», – заявил Гутерриш. По его словам, переговоры о регулировании таких систем необходимо начать уже сейчас и установить четкие запреты и ограничения.

На следующей неделе государства соберутся в Женеве для обсуждения возможных новых правил. Опасения вокруг автономного оружия усилились на фоне применения систем с искусственным интеллектом (ИИ) и частично автономных вооружений в конфликтах на Украине, в Судане, секторе Газа, Иране и странах Персидского залива. При этом полностью автономные системы, например противоракетные комплексы на военных кораблях, уже находятся на вооружении ряда стран, однако об их применении непосредственно против людей пока неизвестно.

В ООН и МККК подчеркнули, что решение о лишении человека жизни должно оставаться за человеком. Правозащитники также предупреждают, что системы на основе ИИ могут совершать ошибки, например, не распознавать раненых или сдающихся в плен военнослужащих. Кроме того, использование таких технологий может затруднить установление ответственности при расследовании военных преступлений.

Переговоры об автономных вооружениях ведутся в Женеве с 2014 г. При этом специальных юридически обязательных международных норм для таких систем практически нет.

14 августа Politico писало, что НАТО планирует внедрять беспилотники с использованием ИИ для укрепления восточного фланга альянса.

Беспилотники станут частью инициативы Eastern Flank Deterrence Initiative (EFDI), в рамках которой НАТО создает единую цифровую систему наблюдения вдоль границ с Россией и Белоруссией – от севера Финляндии до Черного моря. Предполагается, что в нее войдут тысячи дронов, датчиков и спутников, связанных между собой при помощи технологий ИИ.

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