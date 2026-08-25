Вице-президент Танзании подал в отставку на фоне разногласий с президентом

Танзания является президентской республикой: президент одновременно выступает главой государства, главой правительства и верховным главнокомандующим вооруженными силами. Он избирается всенародным голосованием на пять лет и может занимать должность не более двух сроков.

Президент и вице-президент избираются одновременно и идут на выборы в одной связке, причем если кандидат в президенты представляет материковую Танзанию, кандидат в вице-президенты должен представлять Занзибар, и наоборот. Вице-президент является главным помощником главы государства, а в случае досрочного освобождения президентского поста занимает его до окончания текущего пятилетнего срока.