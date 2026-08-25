Вице-президент Танзании подал в отставку на фоне разногласий с президентом
Вице-президент Танзании Эммануэль Нчимби подал в отставку на фоне сообщений о разногласиях с президентом страны Самией Сулуху Хассан. Об этом сообщил The Citizen.
Нчимби, занимавший пост вице-президента в течение девяти месяцев, покинет должность 4 сентября.
Разногласия между президентом и вице-президентом стали публичными после того, как Нчимби призвал жителей страны добиваться принятия новой конституции, которая ограничила бы президентские полномочия и гарантировала больше гражданских свобод, пишет Bloomberg. На прошлой неделе власти Танзании приостановили работу независимой газеты, сообщившей, что Нчимби отказался уходить в отставку после конфликта с Хассан.
Как устроен институт президентства в Танзании
Президент и вице-президент избираются одновременно и идут на выборы в одной связке, причем если кандидат в президенты представляет материковую Танзанию, кандидат в вице-президенты должен представлять Занзибар, и наоборот. Вице-президент является главным помощником главы государства, а в случае досрочного освобождения президентского поста занимает его до окончания текущего пятилетнего срока.
Отставка происходит на фоне сохраняющейся политической напряженности после выборов в октябре 2025 г., которые сопровождались протестами и столкновениями. По оценкам оппозиции, при подавлении беспорядков погибли более 1000 человек, тогда как официальная комиссия сообщала о 518 погибших.
Нчимби был кандидатом в вице-президенты в паре с Хассан на октябрьских выборах и вступил в должность в ноябре 2025 г. Ранее он работал послом и занимал заметные позиции в правящей партии.
Согласно конституции Танзании, Хассан должна назначить нового вице-президента и получить одобрение парламента в течение 14 дней.