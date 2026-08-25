24 августа президент Финляндии на брифинге по итогам встречи «коалиции желающих» сообщил, что нужно продолжить наращивать мощность ударов ВСУ по России. Он считает, что это якобы сможет сломить дух россиян. Он также особенно выделил Wildberries, отметив, что удары по складам ускорят процесс. Стубб назвал это «единственным способом, с помощью которого можно привести стороны к мирным переговорам».