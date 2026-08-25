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Медведев раскритиковал Стубба из-за его слов об ударах по Wildberries

Сергей Пахомов

Слова президента Финляндии Александра Стубба о необходимости ударов по складам Wildberries для поражения России свидетельствуют о его низкой профессиональной подготовке. Об этом в мессенджере МАКС заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что Стубб был некомпетентен еще в те времена, когда возглавлял МИД Финляндии. По мнению Медведева, с тех пор ничего не изменилось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции отметил, что заявления финского лидера вызывали в Кремле удивление. По его словам, Стубб, как и премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, желают поражения РФ, но они ошибаются и «отказываются внимать реалиям, которые существуют на земле».

24 августа президент Финляндии на брифинге по итогам встречи «коалиции желающих» сообщил, что нужно продолжить наращивать мощность ударов ВСУ по России. Он считает, что это якобы сможет сломить дух россиян. Он также особенно выделил Wildberries, отметив, что удары по складам ускорят процесс. Стубб назвал это «единственным способом, с помощью которого можно привести стороны к мирным переговорам».

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