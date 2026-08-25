Кремль ответил на заявления Стубба о необходимости усиления ударов по РФ
Заявления президента Финляндии Александра Стубба вызывают удивление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления Стубба об атаках по Wildberries.
«Буквально несколькими неделями ранее президент Финляндии говорил о необходимости налаживания отношений с Россией рано или поздно. И он говорил о том, что скорее это надо делать рано, чем поздно, но сейчас мы видим, что все-таки такие эскалирующие заявления возобладали», – сказал Песков.
Он добавил, что Стубб, как и премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, хотят, чтобы Россия потерпела поражение, однако, по словам Пескова, они сильно ошибаются. Он заключил, что Стубб и Бернэм «отказываются внимать реалиям, которые существуют на земле».
24 августа Стубб на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Киеве заявил, что необходимо продолжить наращивать мощность украинских ударов по России. Он подчеркнул, что такие действия якобы могут сломить российских граждан. Отдельно он выделил Wildberries, подчеркнув, что удары по логистическим центрам ускорят этот процесс. Стубб также назвал это «единственным способом, с помощью которого можно привести стороны к мирным переговорам».