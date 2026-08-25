Кремль ответил на заявления Стубба о необходимости усиления ударов по РФ

«Буквально несколькими неделями ранее президент Финляндии говорил о необходимости налаживания отношений с Россией рано или поздно. И он говорил о том, что скорее это надо делать рано, чем поздно, но сейчас мы видим, что все-таки такие эскалирующие заявления возобладали», – сказал Песков.