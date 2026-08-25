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Кобяков: ОПК России превосходит все страны НАТО

Анна Суслова

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) по своей эффективности превосходит все страны НАТО, заявил советник президента России Антон Кобяков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«И сейчас по эффективности российский ОПК не идет ни в какое сравнение ни с одной из стран НАТО, включая США, и превосходит даже суммарный потенциал эффективности Североатлантического альянса», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Кобякова, быстрое переустройство экономики для нужд фронта стало результатом мер, предпринятых ранее. «Махина российской экономики» не развернулась бы так быстро и не сосредоточилась на целях спецоперации, если бы российские власти не предприняли успешных и «скрытных» мер, заключил он.

23 июля президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Россия – одна из немногих стран, которая самостоятельно создает необходимые материалы и сырье для оборонной промышленности. Основной темой совещания стало обеспечение сырьем для серийного производства вооружения, а также его модернизация.

22 августа председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что в программе партии уделяется большое внимание развитию отечественного авиастроения, энергетики и станкостроения.

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