Кобяков: ОПК России превосходит все страны НАТО
Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) по своей эффективности превосходит все страны НАТО, заявил советник президента России Антон Кобяков в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«И сейчас по эффективности российский ОПК не идет ни в какое сравнение ни с одной из стран НАТО, включая США, и превосходит даже суммарный потенциал эффективности Североатлантического альянса», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Кобякова, быстрое переустройство экономики для нужд фронта стало результатом мер, предпринятых ранее. «Махина российской экономики» не развернулась бы так быстро и не сосредоточилась на целях спецоперации, если бы российские власти не предприняли успешных и «скрытных» мер, заключил он.
23 июля президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности заявил, что Россия – одна из немногих стран, которая самостоятельно создает необходимые материалы и сырье для оборонной промышленности. Основной темой совещания стало обеспечение сырьем для серийного производства вооружения, а также его модернизация.
22 августа председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что в программе партии уделяется большое внимание развитию отечественного авиастроения, энергетики и станкостроения.