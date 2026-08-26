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Главная / Политика /

Собянин стал самым упоминаемым в СМИ кандидатом в депутаты

Максим Цуланов

Мэр Москвы Сергей Собянин занял первое место среди кандидатов в Госдуму по упоминаниям в СМИ. Это следует из данных системы «Медиалогия», которые есть в распоряжении «Ведомостей». 

В статистике учитывались упоминания кандидатов, включенных в федеральные части партийных списков, в том числе от снятого с выборов «Яблока» (всего 76 человек). О Собянине, занимающем второй номер в списке «Единой России», в СМИ было 151 619 сообщений. 

Второе место занял лидер списка правящей партии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с 79 539 сообщениями. В топ-5 попали лидеры списков «Справедливой России» – Сергей Миронов (17 101), ЛДПР – Леонид Слуцкий (14 746), КПРФ – Геннадий Зюганов (12 238).

Кто из лидеров партийных списков чаще, а кто реже появляется в СМИ

Политика / Демократия

Как сообщали во ВЦИОМе в начале августа, 56% россиян уже окончательно решили, за какую партию они проголосуют на выборах в Госдуму в сентябре. Еще 34% пока этого не знают или могут поменять решение, поэтому определятся позже. О предстоящих выборах в Госдуму знают 64% опрошенных. Впервые услышали о проведении выборов или затруднились ответить 29%. 

Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. На них изберут 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам, еще столько же – по одномандатным округам.

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