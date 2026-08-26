Собянин стал самым упоминаемым в СМИ кандидатом в депутаты

Как сообщали во ВЦИОМе в начале августа, 56% россиян уже окончательно решили, за какую партию они проголосуют на выборах в Госдуму в сентябре. Еще 34% пока этого не знают или могут поменять решение, поэтому определятся позже. О предстоящих выборах в Госдуму знают 64% опрошенных. Впервые услышали о проведении выборов или затруднились ответить 29%.