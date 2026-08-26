МИД вызвал представителя Румынии в России
В МИД России вызывали временную поверенную в делах Румынии в России Лилиану Бурда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД.
«На завтра в МИД России вызвана временная поверенная в делах Румынии», – сообщили в представительстве.
В конце июля Европейская служба внешних связей (ЕСВС) вызвала временного поверенного в делах постпредства России при ЕС после инцидента с беспилотниками в Румынии. В Брюсселе тогда подозревали Россию в якобы причастности к появлению БПЛА в воздушном пространстве республики.
До этого в июне посла Румынии вызывали в МИД России в связи с решением Бухареста закрыть российское генеральное консульство в Констанце. Тогда республика объявила генконсула России персоной нон грата и закрыла диппредставительство после падения беспилотника на жилой дом в Галаце. Ответственность за инцидент возложили на Россию, Москва обвинения отрицала.