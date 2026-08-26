Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
EUTR30,1-2,43%CNY Бирж.12,542+0,42%IMOEX2 086,76-1,44%RTSI778,3-1,43%RGBI113,5-0,14%RGBITR769,28-0,1%
Главная / Политика /

МИД вызвал представителя Румынии в России

Ведомости

В МИД России вызывали временную поверенную в делах Румынии в России Лилиану Бурда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД.

«На завтра в МИД России вызвана временная поверенная в делах Румынии», – сообщили в представительстве.

В конце июля Европейская служба внешних связей (ЕСВС) вызвала временного поверенного в делах постпредства России при ЕС после инцидента с беспилотниками в Румынии. В Брюсселе тогда подозревали Россию в якобы причастности к появлению БПЛА в воздушном пространстве республики.

До этого в июне посла Румынии вызывали в МИД России в связи с решением Бухареста закрыть российское генеральное консульство в Констанце. Тогда республика объявила генконсула России персоной нон грата и закрыла диппредставительство после падения беспилотника на жилой дом в Галаце. Ответственность за инцидент возложили на Россию, Москва обвинения отрицала.

Читайте также:В Румынии рядом с базой по добыче газа сбили беспилотник
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте