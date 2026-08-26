Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских отношений. Путин и аш-Шараа выразили готовность углублять политический диалог, а также сотрудничество в торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.
В ходе обмена мнениями о ситуации в Сирии Путин подтвердил позицию России в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета республики. Российский лидер также выступил за создание условий для долгосрочной нормализации ситуации и постконфликтного восстановления страны. Стороны отдельно отметили значение меморандума о взаимопонимании по реорганизации авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения в Тартусе, подписанного 9 августа.
Предыдущая встреча лидеров России и Сирии состоялась в Кремле 29 января. Тогда Путин заявил, что Москва внимательно следит за усилиями сирийских властей по восстановлению территориальной целостности страны. Он отметил, что этот процесс «набирает обороты», и назвал интеграцию Заевфратья важным шагом в этом направлении.
Российский президент также говорил об активизации взаимодействия между ведомствами двух стран. После предыдущего визита аш-Шараа Сирию посетила крупная межведомственная делегация правительства России. По словам Путина, стороны наметили совместные проекты в промышленности, строительстве, медицине и спорте.
Аш-Шараа на встрече сообщал, что после его прихода к власти состоялось 12 взаимных визитов делегаций России и Сирии. По его словам, республика за прошедший год значительно продвинулась в объединении своей территории. Сирийский лидер также поблагодарил Путина за роль России в стабилизации ситуации в Сирии и во всем регионе.