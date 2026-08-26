Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии

Аш-Шараа на встрече сообщал, что после его прихода к власти состоялось 12 взаимных визитов делегаций России и Сирии. По его словам, республика за прошедший год значительно продвинулась в объединении своей территории. Сирийский лидер также поблагодарил Путина за роль России в стабилизации ситуации в Сирии и во всем регионе.