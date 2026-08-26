Песков указал на разрушение политической системы на Украине
Слова экс-министра обороны Украины Михаила Федорова о поражении Киева в конфликте подтверждаются динамикой на фронте, а киевский режим неустойчив. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Также он отметил, что обвинения в сторону Киева от бывших участников коррупционных схем, которые ушли из власти, указывают на разрушение политической системы на Украине.
«Квазиполитическая возня в недрах киевского режима имеет место, она активизируется. Киевский режим разрушается изнутри», – подчеркнул Песков.
Кроме того, представитель Кремля дополнил, что украинская власть теряет устойчивость, которая и до этого «оставляла желать лучшего». По его словам, Европа делает большую ошибку, когда этого не замечает.
25 августа бывший украинский министр обороны Федоров в интервью Reuters признал, что ВСУ проигрывают в конфликте. Он подчеркнул, что коррупция и кумовство и недостаток образа победы наносят большой ущерб Украине.