Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SNGS14,9-1,97%CNY Бирж.12,533+0,34%IMOEX2 087-1,42%RTSI778,38-1,42%RGBI113,5-0,14%RGBITR769,28-0,1%
Главная / Политика /

Песков указал на разрушение политической системы на Украине

Сергей Пахомов

Слова экс-министра обороны Украины Михаила Федорова о поражении Киева в конфликте подтверждаются динамикой на фронте, а киевский режим неустойчив. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также он отметил, что обвинения в сторону Киева от бывших участников коррупционных схем, которые ушли из власти, указывают на разрушение политической системы на Украине.

«Квазиполитическая возня в недрах киевского режима имеет место, она активизируется. Киевский режим разрушается изнутри», – подчеркнул Песков.

Кроме того, представитель Кремля дополнил, что украинская власть теряет устойчивость, которая и до этого «оставляла желать лучшего». По его словам, Европа делает большую ошибку, когда этого не замечает.

25 августа бывший украинский министр обороны Федоров в интервью Reuters признал, что ВСУ проигрывают в конфликте. Он подчеркнул, что коррупция и кумовство и недостаток образа победы наносят большой ущерб Украине.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь