Дмитриев: ЕС платит за газ почти в 9 раз больше США
Европейцы из-за отказа от энергоносителей из России платят за природный газ в 8,6 раза больше, чем американцы. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в X со ссылкой на данные специалиста по инвестициям Карела Меркса.
«Стоимость бюрократических ошибок европейцев, связанных с отказом от российских энергоносителей: европейцы платят в 9 раз больше за природный газ, чем американцы», – написал Дмитриев.
8 августа спецпредставитель президента России отметил, что энергетический кризис в ЕС спровоцирован собственными решениями об отказе от российского газа. «Германия заполнила газохранилища лишь на 47,6% при обычном показателе 75%, а Нидерланды – всего на 38,5% против 77%», – подчеркнул Дмитриев.
Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщила, что в июле ЕС из-за жары выкачали из подземных хранилищ рекордный объем газа – почти 1 млрд куб. м. Показатель в 1,5 раза превышает уровень аналогичного периода за прошлый год и является максимальным для июля с 2022 г., когда было отобрано 1,4 млрд куб. м.
Несмотря на то, что лето обычно используется для накопления запасов к зиме, в июле объем закачки газа в европейские хранилища составил 8,8 млрд куб. м. Это на 16% ниже показателя прошлого года.