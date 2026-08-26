Дмитриев: ЕС платит за газ почти в 9 раз больше США

Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщила, что в июле ЕС из-за жары выкачали из подземных хранилищ рекордный объем газа – почти 1 млрд куб. м. Показатель в 1,5 раза превышает уровень аналогичного периода за прошлый год и является максимальным для июля с 2022 г., когда было отобрано 1,4 млрд куб. м.