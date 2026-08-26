Путин и Пезешкиан могут встретиться на полях саммита ШОС

В апреле Путин и Пезешкиан провели телефонный разговор, в котором обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке. Пезешкиан оценил ирано-американские переговоры в Исламабаде и поблагодарил Россию за принципиальную позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации, а также за гуманитарную помощь иранскому народу.