Путин и Пезешкиан могут встретиться на полях саммита ШОС
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан могут встретиться на полях предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Об этом сообщил телеканал Press TV.
Для Пезешкиана это станет уже шестой встречей с российским лидером.
В апреле Путин и Пезешкиан провели телефонный разговор, в котором обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке. Пезешкиан оценил ирано-американские переговоры в Исламабаде и поблагодарил Россию за принципиальную позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации, а также за гуманитарную помощь иранскому народу.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет с 31 августа по 1 сентября в столице Киргизии Бишкеке.