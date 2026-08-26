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Главная / Политика /

Путин и Пезешкиан могут встретиться на полях саммита ШОС

Татьяна Мозолевская

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан могут встретиться на полях предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Об этом сообщил телеканал Press TV.

Для Пезешкиана это станет уже шестой встречей с российским лидером.

В апреле Путин и Пезешкиан провели телефонный разговор, в котором обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке. Пезешкиан оценил ирано-американские переговоры в Исламабаде и поблагодарил Россию за принципиальную позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации, а также за гуманитарную помощь иранскому народу.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет с 31 августа по 1 сентября в столице Киргизии Бишкеке.

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