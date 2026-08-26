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Адам Кадыров получил медаль от минобороны Абхазии

Елена Вострикова

Секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров награжден медалью министерства обороны Абхазии «За боевое содружество». Об этом в своем канале написал его отец, глава Чечни Рамзан Кадыров.

Награждение состоялось 25 августа в Чечне в рамках церемонии подведения итогов XIII Международного открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений. В соревнованиях приняли участие 328 бойцов в составе 41 команды из регионов России, а также Белоруссии, ОАЭ, Омана, Катара, Вьетнама, Таджикистана и Абхазии. В ходе церемонии Адам Кадыров вручил командам два автомобиля УАЗ «Патриот».

«За высокий уровень взаимодействия и укрепление сотрудничества он также был награжден медалью министерства обороны Республики Абхазии «За боевое содружество», – написал глава Чечни.

В конце мая 18-летний Кадыров получил медаль «За вклад в проведение специальной военной операции». Ее вручил начальник Центра специального назначения Росгвардии генерал-майор Павел Козаев. Отмечалось, что награда стала признанием вклада в обеспечение безопасности и поддержку спецоперации.

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