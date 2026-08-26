Адам Кадыров получил медаль от минобороны Абхазии

Награждение состоялось 25 августа в Чечне в рамках церемонии подведения итогов XIII Международного открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений. В соревнованиях приняли участие 328 бойцов в составе 41 команды из регионов России, а также Белоруссии, ОАЭ, Омана, Катара, Вьетнама, Таджикистана и Абхазии. В ходе церемонии Адам Кадыров вручил командам два автомобиля УАЗ «Патриот».