Адам Кадыров получил медаль от минобороны Абхазии
Секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров награжден медалью министерства обороны Абхазии «За боевое содружество». Об этом в своем канале написал его отец, глава Чечни Рамзан Кадыров.
Награждение состоялось 25 августа в Чечне в рамках церемонии подведения итогов XIII Международного открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений. В соревнованиях приняли участие 328 бойцов в составе 41 команды из регионов России, а также Белоруссии, ОАЭ, Омана, Катара, Вьетнама, Таджикистана и Абхазии. В ходе церемонии Адам Кадыров вручил командам два автомобиля УАЗ «Патриот».
«За высокий уровень взаимодействия и укрепление сотрудничества он также был награжден медалью министерства обороны Республики Абхазии «За боевое содружество», – написал глава Чечни.
В конце мая 18-летний Кадыров получил медаль «За вклад в проведение специальной военной операции». Ее вручил начальник Центра специального назначения Росгвардии генерал-майор Павел Козаев. Отмечалось, что награда стала признанием вклада в обеспечение безопасности и поддержку спецоперации.