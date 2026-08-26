WP: Россия и Китай наступают на пятки США в космической гонке

На фоне усиления конкуренции президент США Дональд Трамп поручил федеральным ведомствам подготовить инфраструктуру страны к более чем 1000 космических запусков и возвращений аппаратов в год к 2030 г. При этом в прошлом финансовом году Федеральное управление гражданской авиации США одобрило лишь 205 коммерческих космических операций.