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WP: Россия и Китай наступают на пятки США в космической гонке

Татьяна Мозолевская

Россия и Китай наступают на пятки США в космической гонке, пишет The Washington Post. Издание отмечает, что технологическое преимущество Вашингтона в коммерческой космической отрасли постепенно сокращается, что может иметь последствия для национальной безопасности страны.

Одним из свидетельств этого WP называет успешную посадку первой ступени ракеты китайской аэрокосмической компанией. Ранее подобную технологию освоили только американские SpaceX и Blue Origin. Повторное использование ракет позволяет существенно снизить стоимость запусков.

Одновременно Россия ускоряет развертывание низкоорбитальной спутниковой системы «Рассвет», предназначенной для передачи интернет-сигнала. По данным издания, Москва уже запустила в этом году две партии спутников раньше ожидаемого срока. WP считает, что система может помочь российским военным восстановить возможности связи и целеуказания, утраченные после ограничения доступа к Starlink.

Удар по частной космонавтике

Мнения

На фоне усиления конкуренции президент США Дональд Трамп поручил федеральным ведомствам подготовить инфраструктуру страны к более чем 1000 космических запусков и возвращений аппаратов в год к 2030 г. При этом в прошлом финансовом году Федеральное управление гражданской авиации США одобрило лишь 205 коммерческих космических операций.

Главным препятствием для дальнейшего роста американской космической отрасли WP называет устаревающую стартовую инфраструктуру и сокращение расходов на ее обслуживание. Издание также указывает на необходимость упростить длительные регуляторные процедуры для коммерческих космических проектов.

В июле стало известно, что Россия и США разработали совместную программу, предполагающую завершение полета Международной космической станции (МКС) в конце 2030 г.

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