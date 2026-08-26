До 70 судов ожидают доступа в украинские порты у Сулинского канала Дуная
До 70 судов ожидают доступа в украинские порты у Сулинского канала Дуная для погрузки украинского зерна на экспорт, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Задержки связаны с нехваткой лоцманов, а также с тем, что приоритет при проходе получают другие грузы, в том числе топливо. Дополнительные перебои вызывают воздушные тревоги, во время которых работа портов приостанавливается.
По данным консалтинговой компании ASAP Agri, на 25 августа более 50 судов ожидали прохода через Сулинский канал, при этом ежедневно в сторону украинских дунайских портов проходили лишь пять-семь судов. Каждый день простоя может обходиться до $8000.
Операционный менеджер судоходной компании Avalon Катерина Кононенко сообщила Reuters, что сейчас у Сулинского канала ожидают около 70 судов, а фактическая пропускная способность для направляющихся в украинские порты судов составляет два-три в день. Кроме того, из-за ухудшения погоды канал может быть закрыт примерно на два дня.
После российских ударов по черноморским портам Украина стала активнее использовать дунайские порты для экспорта зерна. Ранее через черноморские порты проходило около 90% украинского зернового экспорта, пишет Reuters.
В начале августа Bloomberg писал, что украинская железная дорога ищет новые маршруты для экспорта зерна на фоне российских ударов по портовой инфраструктуре. Глава государственной компании «Укрзализныця» Александр Перцовский сообщил, что компания ведет переговоры с соседними странами о расширении транзитных коридоров. Часть зерна уже перенаправляется через порты на Дунае, румынский порт Констанца, а также через Словакию и Венгрию.