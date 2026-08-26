До 70 судов ожидают доступа в украинские порты у Сулинского канала Дуная

Операционный менеджер судоходной компании Avalon Катерина Кононенко сообщила Reuters, что сейчас у Сулинского канала ожидают около 70 судов, а фактическая пропускная способность для направляющихся в украинские порты судов составляет два-три в день. Кроме того, из-за ухудшения погоды канал может быть закрыт примерно на два дня.