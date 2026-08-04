Bloomberg: Киев ищет новые ж/д маршруты для экспорта зерна из-за атак на порты
Украинская железная дорога ищет новые маршруты для экспорта зерна на фоне российских ударов по портовой инфраструктуре. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на главу государственной компании «Укрзализныця» Александра Перцовского.
По его словам, компания ведет переговоры с соседними странами о расширении транзитных коридоров. Часть зерна уже перенаправляется через порты на Дунае, румынский порт Констанца, а также через Словакию и Венгрию.
Как отмечает Bloomberg, российские удары нарушили работу портов Одессы, через которые проходило около 90% украинского экспорта зерна. Вместе с тем министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что железнодорожные перевозки в сочетании с дунайским маршрутом способны обеспечить лишь около трети пропускной способности черноморских портов.
По оценке украинского минсельхоза, если работу одесских портов не удастся восстановить, уже к началу ноября стране может не хватить мощностей для хранения нового урожая зерна.
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что правительство уже на этой неделе представит перечень мер по диверсификации экспортных маршрутов. Он также предупредил, что перебои с поставками украинского зерна могут привести к росту стоимости жизни в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
15 июля Reuters писал, что Украина потеряла около трети мощностей по экспорту зерна через ключевые черноморские порты из-за усиления российских ракетных и беспилотных атак. Сейчас Украина может отправлять через черноморские порты около 4 млн т зерна в месяц против примерно 6 млн т ранее.