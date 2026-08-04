Bloomberg: Киев ищет новые ж/д маршруты для экспорта зерна из-за атак на порты

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что правительство уже на этой неделе представит перечень мер по диверсификации экспортных маршрутов. Он также предупредил, что перебои с поставками украинского зерна могут привести к росту стоимости жизни в странах Ближнего Востока и Северной Африки.