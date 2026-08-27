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Главная / Политика /

Во Франции автомобиль въехал в толпу людей

Татьяна Мозолевская

Автомобиль, за рулем которого, предположительно, был 26-летний выходец из РФ, въехал в толпу людей возле железнодорожного вокзала города Кан во Франции. В результате два человека погибли, еще 11 получили ранения, сообщил ICI Normandie.

Инцидент произошел вечером 26 августа. По данным следствия, водитель намеренно направил автомобиль на людей, ожидавших трамвай.

Водителя задержали примерно в 20 км от места происшествия, недалеко от Уистреама. Он находился во Франции легально, ранее не был судим и был известен полиции только в связи с нарушениями ПДД.

По предварительной оценке прокуратуры, произошедшее не является терактом.

Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном насилии с применением оружия.