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Главная / Политика /

Захарова: западные военные, препятствующие спецоперации, станут законными целями

Татьяна Мозолевская

Любые иностранные военные контингенты на Украине, которые будут препятствовать проведению спецоперации, станут законными военными целями для России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Любые иностранные контингенты на Украине <...> категорически неприемлемы и станут законными военными целями», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

По словам Захаровой, ответственность за возможную дальнейшую эскалацию в таком случае будет лежать на западных политиках, которые примут решение о размещении иностранных военных на Украине.

24 августа «коалиция желающих» заявила, что намерена продолжить подготовку многонациональных сил для развертывания на территории Украины после прекращения боевых действий. 

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