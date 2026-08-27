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Песков: контакты Москвы и Вашингтона на рабочем уровне продолжаются

Татьяна Мозолевская

Контакты Москвы и Вашингтона на рабочем уровне продолжаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. Так он прокомментировал заявление главы офиса президента Украины Кирилла Буданова о возможной встрече российской и украинской делегаций в сентябре и планах активизировать переговорный процесс при участии США.

«На рабочем уровне, конечно же, контакты продолжаются наши с американцами», – сказал Песков. При этом, по его словам, конкретной информации о сроках и планах следующего раунда российско-украинских переговоров у Кремля пока нет.

Песков также подчеркнул, что Москва сохраняет открытость к продолжению мирных переговоров.

27 августа Буданов заявил, что в сентябре может состояться новый раунд переговоров между Россией и Украиной. По словам главы офиса президента, сейчас переговоры находятся на паузе, однако их планируется «оживить» в начале осени.

25 августа глава ЦРУ Джон Рэтклиф посетил Москву. Президент США Дональд Трамп назвал поездку частью рутины, в Кремле сообщали, что его визит связан с взаимодействием российских и американских спецслужб. С Рэтклифом также встретился глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

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