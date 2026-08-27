ЕК: вопрос конфискации замороженных активов РФ остается в повестке дня
Изъятие замороженных российских активов продолжает оставаться в повестке дня Евросоюза (ЕС). Об этом на пресс-конференции сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари.
«Мы пока не получили никакого письма, поэтому мне нечего подтвердить. Но в целом этот вопрос никогда не снимался с повестки дня», – заявил он журналистам (цитата по ТАСС).
По его словам, репарационный кредит Украине может состоять из замороженных средств России, но прежде Европарламент и Совет ЕС должны изучить его параметры. Кроме того, Уйвари заверил, что ЕК готова поддержать любые усилия, направленные на конфискацию российских активов.
27 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул незаконность изъятия замороженных активов Москвы для поддержки Киева. Представитель Кремля отметил, что РФ будет использовать все правовые методы для защиты своих интересов.
15 августа стало известно, что объем замороженных в Швейцарии российских активов к июню 2026 г. достиг 8,5 млрд швейцарских франков ($10,4 млрд). Кроме того, под ограничениями остаются 14 объектов недвижимости, спортивные и люксовые автомобили, произведения искусства и т.д.