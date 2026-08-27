Командиры смогут удостоверять согласие военных на сделки с имуществом
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволит военнослужащим и их супругам в отдаленных гарнизонах оформлять у командиров воинских частей согласие на сделки с имуществом. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Изменения предлагается внести в ст. 35 Семейного кодекса РФ. Командиры смогут удостоверять согласие военнослужащего или его супруга на сделки с имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации. Мера также распространится на сделки, для которых законом предусмотрены обязательная нотариальная форма или государственная регистрация.
Такой порядок будет действовать в воинских частях, соединениях, учреждениях и военно-учебных заведениях, расположенных в труднодоступной или отдаленной местности, где нет нотариусов. Удостоверенное командиром согласие будет иметь такую же юридическую силу, как нотариальное.
В пояснительной записке говорится, что законопроект подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 30 октября 2025 г. КС указал на необходимость создать доступный механизм оформления согласия для супругов военнослужащих, которые проживают вместе с ними в отдаленных гарнизонах, где отсутствуют нотариусы и не проводится их периодический прием.
19 августа также сообщалось, что Минобороны предложило расширить перечень услуг для военнослужащих и членов их семей, доступных через МФЦ. Так, центрам предлагается разрешить принимать заявления на получение мер правовой и социальной защиты. Сейчас военнослужащие и члены их семей могут получить через МФЦ только справку об участии в спецоперации. В Минобороны отмечали, что расширение перечня услуг должно упростить реализацию прав военнослужащих, в том числе на жилищное обеспечение.