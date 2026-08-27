Командиры смогут удостоверять согласие военных на сделки с имуществом

19 августа также сообщалось, что Минобороны предложило расширить перечень услуг для военнослужащих и членов их семей, доступных через МФЦ. Так, центрам предлагается разрешить принимать заявления на получение мер правовой и социальной защиты. Сейчас военнослужащие и члены их семей могут получить через МФЦ только справку об участии в спецоперации. В Минобороны отмечали, что расширение перечня услуг должно упростить реализацию прав военнослужащих, в том числе на жилищное обеспечение.