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Минобороны предложило разрешить МФЦ принимать заявления от военных

Ведомости

Минобороны РФ предложило разрешить многофункциональным центрам (МФЦ) принимать заявления от военнослужащих и членов их семей на получение мер правовой и социальной защиты. Документ постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Проект разработан в целях совершенствования порядка реализации мер правовой и социальной защиты. Сейчас через МФЦ военнослужащим и членам их семей можно получить только справку об участии в спецоперации. В оборонном ведомстве объяснили, что реализация постановления положительно повлияет на реализацию прав военнослужащих на жилищное обеспечение.

В России задумались о создании отдельного министерства по делам ветеранов боевых действий. Идею появления такого ведомства 28 апреля обсуждали в Общественной палате.

23 марта «Ведомости» писали, что ветераны спецоперации, получившие инвалидность в период службы или в течение года после увольнения, смогут получать соцуслуги в натуральной форме – льготные лекарства, поездки в санаторий – через месяц после подачи заявления в Социальный фонд.

В ответ на запрос «Ведомостей» представитель пресс-службы Социального фонда отметил, что для реализации законопроекта между фондом и Министерством обороны будет организовано информационное взаимодействие. Это позволит запрашивать сведения об увольнении без участия самого ветерана и обеспечит своевременное предоставление натуральных услуг.

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