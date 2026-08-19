Минобороны предложило разрешить МФЦ принимать заявления от военных

Проект разработан в целях совершенствования порядка реализации мер правовой и социальной защиты. Сейчас через МФЦ военнослужащим и членам их семей можно получить только справку об участии в спецоперации. В оборонном ведомстве объяснили, что реализация постановления положительно повлияет на реализацию прав военнослужащих на жилищное обеспечение.