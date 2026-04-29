В России думают создать министерство по делам ветеранов

Ветеранские организации помимо помощи сослуживцам работают с молодежью. Речь не только об «Уроках мужества», создании школьных музеев, но и о работе с трудными подростками, говорит исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. Например, для профилактики подростковой преступности за каждым ребенком ассоциация закрепляет ветерана. Они проводят занятия для подростков 1–2 раза в неделю в присутствии их родителей, сказал Афанасьев. По его словам, уже есть примеры, когда такое наставничество дает результат.