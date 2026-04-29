В России думают создать министерство по делам ветеранов

В России думают создать министерство по делам ветерановТакие структуры существуют в других странах, в том числе США
В России задумались о создании отдельного министерства по делам ветеранов боевых действий. Идею появления такого ведомства 28 апреля обсуждали в Общественной палате.
В частности, председатель совета ветеранов Московской организации Ракетных войск стратегического назначения Валентин Ососков отметил, что в некоторых развитых странах подобное министерство уже создано. «Я не хочу супостатов хвалить, американцев, но у них министерство ветеранов на втором месте по величине после министерства войны», – сказал он.
В Штатах министерство по делам ветеранов действует с 1989 г. Его деятельность разделена на три основных направления. Администрация по здравоохранению отвечает за оказание медпомощи, администрация по льготам – за жилищные, страховые пособия, а также помощь в реабилитации, образовании и проч. В компетенции администрации кладбищ входит обеспечение похорон и выплата пособий на них, а также содержание мест захоронения.
Подобные ведомства по делам ветеранов также есть в Канаде, Австралии, Франции и Израиле. Возможно, такую работу было бы полезно систематизировать и в России, говорит собеседник, близкий к Старой площади, но это требует серьезной проработки, согласований и выбора удачного момента для принятия решения.
В России нет единого органа, который бы вырабатывал политику в решении проблем участников боевых действий, отмечает Ососков. Сейчас этой темой занимаются несколько ведомств, в том числе Минтруд, Минздрав и Минобороны. Госфонд «Защитники Отечества», которым руководит заместитель министра обороны Анна Цивилева, отвечает за социальное сопровождение ветеранов спецоперации и членов их семей.
Если в России появится отдельное министерство, по мнению Ососкова, в его работу могут быть включены представители ветеранских организаций. По мнению члена комитета Совета Федерации по социальной политике Игоря Кастюкевича, сообщество ветеранов спецоперации еще находится в фазе формирования. Сейчас только на федеральном уровне действует 30 ветеранских организаций, но их работа разрознена: у каждой свои цели и задачи, добавил Ососков.
В России серьезно недооценен потенциал ветеранских организаций, заявил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Поддержал идею создания отдельного министерства и руководитель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, оно могло бы координировать все вопросы, касающиеся именно ветеранов боевых действий, так как помимо них есть еще ветераны труда. Нилов не исключил создания такого ведомства в будущем.
Ветеранские организации помимо помощи сослуживцам работают с молодежью. Речь не только об «Уроках мужества», создании школьных музеев, но и о работе с трудными подростками, говорит исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. Например, для профилактики подростковой преступности за каждым ребенком ассоциация закрепляет ветерана. Они проводят занятия для подростков 1–2 раза в неделю в присутствии их родителей, сказал Афанасьев. По его словам, уже есть примеры, когда такое наставничество дает результат.
«Ведомости» направили запросы в правительство и Минобороны.