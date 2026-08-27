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Трамп допустил возможность переименования одного из океанов

Сергей Пахомов

В США могут переименовать Тихий или Атлантический океан в «американский». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, чьи слова передает The Hill.

По его словам, раз существует Американский залив и озеро Америка, то настала пора подумать над тем, чтобы переименовать один из океанов, которые омывают США.

«Теперь нам нужен океан. Так что, возможно, нам придется изменить название Атлантического или Тихого океана. Может быть, мы их переименуем», – отметил глава государства.

27 августа Трамп официально переименовал озеро Онтарио в озеро Америка. Он подчеркнул, что решение вступает в силу немедленно. На вопрос журналиста о том, какой сигнал Канаде он намерен послать этим решением, американский президент ответил: «Никакого». Переименование произошло на фоне ухудшающихся отношений между США и Канадой.

25 августа Bloomberg писал, что торговая война Вашингтона и Оттавы не имеет никакого разумного объяснения. Она может привести к росту цен и сокращению рабочих мест в обеих странах. Хотя экономика США значительно больше канадской и способна легче перенести последствия конфликта, американский бизнес также рискует понести значительные потери из-за тесно связанных производственных цепочек двух стран.

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