Трамп допустил возможность переименования одного из океанов

27 августа Трамп официально переименовал озеро Онтарио в озеро Америка. Он подчеркнул, что решение вступает в силу немедленно. На вопрос журналиста о том, какой сигнал Канаде он намерен послать этим решением, американский президент ответил: «Никакого». Переименование произошло на фоне ухудшающихся отношений между США и Канадой.