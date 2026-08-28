Иран допустил возобновление переговоров с США
Тегеран допускает возвращение к переговорному процессу с Вашингтоном, однако считает необходимым отказ США от политики давления. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в соцсети X.
По его словам, для возобновления диалога американской стороне необходимо изменить подход к переговорам.
Арагчи призвал администрацию США вести диалог с уважением к Ирану, признавать его права и выполнять взятые на себя обязательства.
26 августа источники, близкие к Исламской Республике и Пакистану, сообщили, что США и Иран смогли согласовать перемирие. По словам собеседников, официально объявить о прекращении огня должны были в ближайшие дни. Затем страны проведут переговоры и рабочие встречи.
В этот же день президент США Дональд Трамп сказал, что в скором времени Соединенные Штаты одержат «большую победу» над Ираном. По его словам, Штаты уже добились больших успехов. Он также отметил, что и военные, и экономические меры в отношении Исламской Республики оказались одинаково эффективны. Американский лидер дополнил, что «не спешит» в вопросе урегулирования конфликта с Ираном.
24 августа Трамп заявил, что Иран находится в «экономической и военной спирали смерти». В связи с этим он также подчеркнул, что США «побеждают всех».