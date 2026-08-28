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Главная / Политика /

Иран допустил возобновление переговоров с США

Ксения Наумчик

Тегеран допускает возвращение к переговорному процессу с Вашингтоном, однако считает необходимым отказ США от политики давления. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в соцсети X.

По его словам, для возобновления диалога американской стороне необходимо изменить подход к переговорам.

Арагчи призвал администрацию США вести диалог с уважением к Ирану, признавать его права и выполнять взятые на себя обязательства.

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26 августа источники, близкие к Исламской Республике и Пакистану, сообщили, что США и Иран смогли согласовать перемирие. По словам собеседников, официально объявить о прекращении огня должны были в ближайшие дни. Затем страны проведут переговоры и рабочие встречи.

В этот же день президент США Дональд Трамп сказал, что в скором времени Соединенные Штаты одержат «большую победу» над Ираном. По его словам, Штаты уже добились больших успехов. Он также отметил, что и военные, и экономические меры в отношении Исламской Республики оказались одинаково эффективны. Американский лидер дополнил, что «не спешит» в вопросе урегулирования конфликта с Ираном.

24 августа Трамп заявил, что Иран находится в «экономической и военной спирали смерти». В связи с этим он также подчеркнул, что США «побеждают всех».

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