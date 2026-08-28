Иран допустил возобновление переговоров с США

В этот же день президент США Дональд Трамп сказал, что в скором времени Соединенные Штаты одержат «большую победу» над Ираном. По его словам, Штаты уже добились больших успехов. Он также отметил, что и военные, и экономические меры в отношении Исламской Республики оказались одинаково эффективны. Американский лидер дополнил, что «не спешит» в вопросе урегулирования конфликта с Ираном.