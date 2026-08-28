Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,736-0,61%MGTS1 526+1,6%RGSS0,187+2,3%IMOEX2 083,68-0,46%RTSI763,67-0,46%RGBI113,41+0,06%RGBITR769,22+0,09%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Геологическая служба США переименовала озеро Онтарио в своих документах

Сергей Пахомов

Управление по геологической разведке США внесло изменение в название озера Онтарио, которое теперь во всех официальных электронных документах ведомства переименовано в «Америку». Об этом в X сообщил Белый дом со ссылкой на письмо главы геологической службы Неда Мамула.

В печатных документах изменения введут течение следующих нескольких дней. Переименование также было официально внесено в систему географических названий.

27 августа президент США Дональд Трамп официально переименовал озеро Онтарио в озеро Америка. Он подчеркнул, что решение вступает в силу немедленно. На вопрос журналиста о том, какой сигнал Канаде он намерен послать этим решением, американский президент ответил: «Никакого».

О возможности переименовать озеро Онтарио в озеро Америка Трамп впервые заявил 25 августа в соцсети Truth Social. Он отмечал, что рассматривает такой вариант, так как «не ожидает, что будет вести дела с Онтарио».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её