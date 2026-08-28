Геологическая служба США переименовала озеро Онтарио в своих документах
Управление по геологической разведке США внесло изменение в название озера Онтарио, которое теперь во всех официальных электронных документах ведомства переименовано в «Америку». Об этом в X сообщил Белый дом со ссылкой на письмо главы геологической службы Неда Мамула.
В печатных документах изменения введут течение следующих нескольких дней. Переименование также было официально внесено в систему географических названий.
27 августа президент США Дональд Трамп официально переименовал озеро Онтарио в озеро Америка. Он подчеркнул, что решение вступает в силу немедленно. На вопрос журналиста о том, какой сигнал Канаде он намерен послать этим решением, американский президент ответил: «Никакого».
О возможности переименовать озеро Онтарио в озеро Америка Трамп впервые заявил 25 августа в соцсети Truth Social. Он отмечал, что рассматривает такой вариант, так как «не ожидает, что будет вести дела с Онтарио».