Путин пообщается с педагогами в преддверии Дня знаний
Президент России Владимир Путин пообщается с педагогами 29 августа в рамках мероприятия, приуроченного к Дню знаний. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Завтра будет одно мероприятие, приуроченное к предстоящему 1 сентября. Путин пообщается и с педагогами, и с победителями олимпиад», – ответил представитель Кремля на вопрос о запланированных у российского лидера мероприятиях.
Песков дополнил, что во второй половине дня у президента отведено время на встречу со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко, который прибыл в Россию с рабочим визитом.
20 июля российский лидер подписал указ о дополнительных мерах поддержки педагогов, направленных на повышение престижа профессии и создание более благоприятных условий для работы. Он закрепляет особый статус и общественную значимость профессии учителя, а также гарантирует педагогам условия для профессионального развития на протяжении всей трудовой деятельности.
2 июня Путин поручил усилить изучение русского языка при подготовке педагогов. Российский лидер отметил, что от качества языковой подготовки педагога напрямую зависит речевая культура и эстетическое воспитание детей, особенно на начальном этапе обучения.