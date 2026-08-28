Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,735-0,62%MGTS1 526+1,6%RGSS0,187+2,3%IMOEX2 082,35-0,53%RTSI763,18-0,53%RGBI113,41+0,06%RGBITR769,22+0,09%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин пообщается с педагогами в преддверии Дня знаний

Сергей Пахомов

Президент России Владимир Путин пообщается с педагогами 29 августа в рамках мероприятия, приуроченного к Дню знаний. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Завтра будет одно мероприятие, приуроченное к предстоящему 1 сентября. Путин пообщается и с педагогами, и с победителями олимпиад», – ответил представитель Кремля на вопрос о запланированных у российского лидера мероприятиях.

Песков дополнил, что во второй половине дня у президента отведено время на встречу со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко, который прибыл в Россию с рабочим визитом.

20 июля российский лидер подписал указ о дополнительных мерах поддержки педагогов, направленных на повышение престижа профессии и создание более благоприятных условий для работы. Он закрепляет особый статус и общественную значимость профессии учителя, а также гарантирует педагогам условия для профессионального развития на протяжении всей трудовой деятельности.

2 июня Путин поручил усилить изучение русского языка при подготовке педагогов. Российский лидер отметил, что от качества языковой подготовки педагога напрямую зависит речевая культура и эстетическое воспитание детей, особенно на начальном этапе обучения.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её