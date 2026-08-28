Индия планирует купить системы «Джавелин» у США
Индия рассчитывает приобрести у США переносные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» . Об этом в X сообщил посол США в Нью-Дели Серджио Гор.
«Это важный шаг вперед в оборонном сотрудничестве США и Индии, который открывает возможности для совместного производства», – подчеркнул дипломат. Он также отметил, что взаимодействие между двумя странами находится на рекордно высоком уровне.
4 июня президент России Владимир Путин в рамках Петербургского экономического форума заявил, что РФ рада развитию отношений Индии и США. Однако глава государства заметил, что Вашингтон пытается оказывать давление на Нью-Дели в некоторые вопросах, в частности, по сотрудничеству с Россией.
17 ноября 2025 г. Bloomberg писал, что Индия заключила долгосрочное соглашение с США на поставку сжиженного нефтяного газа (СНГ). Новая договоренность позволит Индии обеспечить почти 10% своих импортных поставок за счет США. До этого американская доля составляла менее 0,6%.