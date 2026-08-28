Рядом со стадионом «Уэмбли» в Лондоне произошел крупный пожар

26 апреля сообщалось о пожаре на авиабазе в Великобритании, которая используется американскими военными. В результате возгорания обрушилась крыша одного из зданий. По предварительным данным, погибших и пострадавших не было, самолеты Королевских военно-воздушных сил Великобритании не пострадали.