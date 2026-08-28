Рядом со стадионом «Уэмбли» в Лондоне произошел крупный пожар
Крупный пожар произошел на предприятии по переработке отходов в пригороде Лондона неподалеку от стадиона «Уэмбли». К тушению привлечены около 125 пожарных, сообщает The Independent со ссылкой на пожарную службу.
Возгорание началось на предприятии в Ханна-Клоуз в районе Нисден. На место прибыли 20 пожарных машин. Над этой частью Лондона поднялся большой столб дыма, сообщают очевидцы.
Жителям близлежащих районов рекомендовали закрыть окна и двери и по возможности оставаться дома из-за сильного задымления. Власти также призвали людей не приближаться к месту происшествия, чтобы не мешать работе экстренных служб.
Пожар повлиял на работу общественного транспорта. Движение поездов по линии метро Metropolitan приостановлено. На линии Jubilee между станциями «Уиллесден-Грин» и «Уэмбли-парк» возникли серьезные задержки.
26 апреля сообщалось о пожаре на авиабазе в Великобритании, которая используется американскими военными. В результате возгорания обрушилась крыша одного из зданий. По предварительным данным, погибших и пострадавших не было, самолеты Королевских военно-воздушных сил Великобритании не пострадали.