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Рядом со стадионом «Уэмбли» в Лондоне произошел крупный пожар

Елена Вострикова

Крупный пожар произошел на предприятии по переработке отходов в пригороде Лондона неподалеку от стадиона «Уэмбли». К тушению привлечены около 125 пожарных, сообщает The Independent со ссылкой на пожарную службу.

Возгорание началось на предприятии в Ханна-Клоуз в районе Нисден. На место прибыли 20 пожарных машин. Над этой частью Лондона поднялся большой столб дыма, сообщают очевидцы.

Жителям близлежащих районов рекомендовали закрыть окна и двери и по возможности оставаться дома из-за сильного задымления. Власти также призвали людей не приближаться к месту происшествия, чтобы не мешать работе экстренных служб.

Пожар повлиял на работу общественного транспорта. Движение поездов по линии метро Metropolitan приостановлено. На линии Jubilee между станциями «Уиллесден-Грин» и «Уэмбли-парк» возникли серьезные задержки.

26 апреля сообщалось о пожаре на авиабазе в Великобритании, которая используется американскими военными. В результате возгорания обрушилась крыша одного из зданий. По предварительным данным, погибших и пострадавших не было, самолеты Королевских военно-воздушных сил Великобритании не пострадали.

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