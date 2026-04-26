На используемой американцами авиабазе в Великобритании произошел пожар
В Великобритании произошел пожар на авиабазе Фэрфорд (RAF Fairford), которую Пентагон использовал для нанесения ударов по Ирану. Об этом сообщает The Telegraph. В результате возгорания обрушилась крыша одного из зданий, однако, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Как сообщили в пожарно-спасательной службе графства Глостершир, сигнал о возгорании поступил в ночь на воскресенье. К месту ЧП были оперативно направлены несколько расчетов экстренных служб.
Как пишет издание, пока неизвестно, какой именно ущерб нанесен американской военной инфраструктуре. Отмечается, что самолеты королевских ВВС Великобритании не пострадали.
Британское правительство разрешило ВВС США использовать Фэрфорд после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. С этой базы американские бомбардировщики совершают вылеты для проведения так называемых «оборонительных» операций против Ирана.
Решение Лондона вызвало неоднозначную реакцию среди британцев. Накануне пожара, 25 апреля, у ворот базы прошел санкционированный протестный митинг. По оценкам организаторов, в акции участвовали около 200 человек. Демонстранты вышли с плакатами «Нет войне с Ираном», «Американцы – вон с британских баз» и «Остановите смертоносные войны Трампа».
В марте, на восьмой день конфликта на Ближнем Востоке, на авиабазу Фэрфорд прибыл стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer. Это случилось после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер все-таки разрешил использовать британские базы для «оборонительных» действий США против Ирана. В феврале The Times со ссылкой на источники сообщала об отказе Лондона предоставить Вашингтону свои базы для нанесения ударов по территории Ирана.