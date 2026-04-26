На используемой американцами авиабазе в Великобритании произошел пожар

В марте, на восьмой день конфликта на Ближнем Востоке, на авиабазу Фэрфорд прибыл стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer. Это случилось после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер все-таки разрешил использовать британские базы для «оборонительных» действий США против Ирана. В феврале The Times со ссылкой на источники сообщала об отказе Лондона предоставить Вашингтону свои базы для нанесения ударов по территории Ирана.