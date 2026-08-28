Ушаков анонсировал переговоры Путина и Лукашенко в Москве в субботу

«То есть это неофициальный визит президента Беларуси, исходя из которого так построена программа. В принципе же лидеры очень активно сотрудничают друг с другом», – сказал Ушаков. Он напомнил, что за 2026 г. Путин и Лукашенко провели четыре личных встречи и «постоянно общаются по телефону».