Ушаков анонсировал переговоры Путина и Лукашенко в Москве в субботу
Президент России Владимир Путин встретится с прибывшим накануне в Москву белорусским коллегой Александром Лукашенко в субботу, 29 августа. Об этом 28 августа сообщил журналистам на брифинге помощник российского президента Юрий Ушаков, передает корреспондент «Ведомостей».
«В эти дни в Москве с неофициальным визитом находится президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Завтра, то есть в субботу, планируются его переговоры с Владимиром Путиным», – сказал Ушаков. По его словам, после переговоров главы государств «пообщаются в неформальной обстановке».
«То есть это неофициальный визит президента Беларуси, исходя из которого так построена программа. В принципе же лидеры очень активно сотрудничают друг с другом», – сказал Ушаков. Он напомнил, что за 2026 г. Путин и Лукашенко провели четыре личных встречи и «постоянно общаются по телефону».
Повестку встречи Путина и Лукашенко 29 августа Ушаков не назвал. Белорусское госагентство «БелТА» ранее сообщало, что главы государств обсудят двустороннее сотрудничество, международную обстановку и совместные проекты. Последний раз Путин и Лукашенко лично встречались 26 июня на Валдае в Новгородской области.