Захарова обвинила Запад и Украину в фабрикации слухов о мобилизации в России
Западные страны и Украина специально создают слухи о новой волне мобилизации в России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захаров, ее заявление опубликовано на сайте ведомства.
«<...> инспирированные украинской хунтой и ее западными покровителями спекуляции о якобы возможной в нашей стране мобилизации, неоднократно опровергнутые официальными лицами в России», – подчеркнула она. По словам дипломата, МИД с сожалением наблюдает за распространением недостоверной информации другими странами.
Президент Украины Владимир Зеленский в июне заявил, что в России якобы планируется мобилизация. Кроме того, ряд западных СМИ также отмечал такую возможность. Однако российские официальные лица подчеркивают, что мобилизация в РФ не требуется.
28 августа заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что новая волна мобилизации в России не планируется. Он подчеркнул, что армия пополняется за счет добровольцев. По его словам, контрактников хватает для ведения боевых действий.