ВС РФ поразили завод по производству химвеществ для ракет «Фламинго» на Украине
Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар беспилотниками по предприятию «Файер поинт», где производятся и хранятся химические вещества для создания крылатых ракет «Фламинго». Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.
Как уточнило оборонное ведомство, химические вещества использовались для изготовления твердотопливных ускорителей и боевых частей ракет.
27 августа армия России нанесла удар по танкеру с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в порту Измаил Одесской области. По данным Минобороны, в порту также поражены семь хранилищ с военным имуществом ВСУ и цех по сборке беспилотников.
В тот же день войска России нанесли удар по транспортно-логистическому центру «Киев». Объект находится в офисно-складском комплексе «Сан-парк», он использовался для хранения и распределения ударных FPV-дронов, наземных станций управления и комплектующих.
26 августа российские военные ударили по сухогрузу в Одесской области. Тогда были поражены три резервуара с топливом и объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки военных грузов.