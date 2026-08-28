Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
KMAZ50,6-0,78%CNY Бирж.12,9+0,68%IMOEX2 114,93+1,03%RTSI778,32+1,45%RGBI113,54+0,18%RGBITR770,04+0,2%
Главная / Политика /

ВС РФ поразили завод по производству химвеществ для ракет «Фламинго» на Украине

Сергей Пахомов

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар беспилотниками по предприятию «Файер поинт», где производятся и хранятся химические вещества для создания крылатых ракет «Фламинго». Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило оборонное ведомство, химические вещества использовались для изготовления твердотопливных ускорителей и боевых частей ракет.

27 августа армия России нанесла удар по танкеру с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в порту Измаил Одесской области. По данным Минобороны, в порту также поражены семь хранилищ с военным имуществом ВСУ и цех по сборке беспилотников.

В тот же день войска России нанесли удар по транспортно-логистическому центру «Киев». Объект находится в офисно-складском комплексе «Сан-парк», он использовался для хранения и распределения ударных FPV-дронов, наземных станций управления и комплектующих.

26 августа российские военные ударили по сухогрузу в Одесской области. Тогда были поражены три резервуара с топливом и объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки военных грузов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте