ВС России поразили танкер с топливом в порту Измаил Одесской области

Кроме того, российские военные нанесли удары по металлургическим предприятиям в Запорожье и Кривом Роге. В Кременчуге Полтавской области был поражен нефтеперерабатывающий завод, который использовался для снабжения ВСУ топливом и перевалки импортных нефтепродуктов. В Одесской области удары также наносились по цехам по сборке БПЛА и производству селитры в Ильичевске. А в портах Одесса и Черноморск были поражены 24 хранилища с имуществом военного назначения.