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ВС России поразили танкер с топливом в порту Измаил Одесской области

Елена Вострикова

Российские военные нанесли удар по танкеру с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в порту Измаил Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в порту Одессы также поражены семь хранилищ с военным имуществом ВСУ и цех по сборке беспилотников.

В Киевской области российские военные нанесли удар по предприятию, которое занималось производством разведывательно-ударных наземных роботизированных комплексов «Лють» и дистанционно управляемых модулей «Хижак». А в Броварах был поражен транспортно-логистический центр. По данным военного ведомства, объект использовался для хранения комплектующих для беспилотников различного назначения.

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27 августа Минобороны сообщало об ударе по транспортно-логистическому центру «Киев», расположенному в офисно-складском комплексе «Сан-Парк». В ведомстве поясняли, что там хранились и распределялись ударные FPV-дроны, наземные станции управления и комплектующие.

В Киеве и Киевской области также был поражен цех по сборке беспилотников, где выпускали в том числе барражирующие боеприпасы «Хорнет». В Борисполе удар пришелся по транспортно-логистическому центру, где, по данным Минобороны, хранились комплектующие для беспилотников средней и большой дальности.

Кроме того, российские военные нанесли удары по металлургическим предприятиям в Запорожье и Кривом Роге. В Кременчуге Полтавской области был поражен нефтеперерабатывающий завод, который использовался для снабжения ВСУ топливом и перевалки импортных нефтепродуктов. В Одесской области удары также наносились по цехам по сборке БПЛА и производству селитры в Ильичевске. А в портах Одесса и Черноморск были поражены 24 хранилища с имуществом военного назначения.

26 августа Минобороны также сообщало об ударе по сухогрузу в Одесской области. Тогда же были поражены три резервуара с топливом и объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки военных грузов.

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