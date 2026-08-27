ВС России поразили танкер с топливом в порту Измаил Одесской области
Российские военные нанесли удар по танкеру с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в порту Измаил Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в порту Одессы также поражены семь хранилищ с военным имуществом ВСУ и цех по сборке беспилотников.
В Киевской области российские военные нанесли удар по предприятию, которое занималось производством разведывательно-ударных наземных роботизированных комплексов «Лють» и дистанционно управляемых модулей «Хижак». А в Броварах был поражен транспортно-логистический центр. По данным военного ведомства, объект использовался для хранения комплектующих для беспилотников различного назначения.
27 августа Минобороны сообщало об ударе по транспортно-логистическому центру «Киев», расположенному в офисно-складском комплексе «Сан-Парк». В ведомстве поясняли, что там хранились и распределялись ударные FPV-дроны, наземные станции управления и комплектующие.
В Киеве и Киевской области также был поражен цех по сборке беспилотников, где выпускали в том числе барражирующие боеприпасы «Хорнет». В Борисполе удар пришелся по транспортно-логистическому центру, где, по данным Минобороны, хранились комплектующие для беспилотников средней и большой дальности.
Кроме того, российские военные нанесли удары по металлургическим предприятиям в Запорожье и Кривом Роге. В Кременчуге Полтавской области был поражен нефтеперерабатывающий завод, который использовался для снабжения ВСУ топливом и перевалки импортных нефтепродуктов. В Одесской области удары также наносились по цехам по сборке БПЛА и производству селитры в Ильичевске. А в портах Одесса и Черноморск были поражены 24 хранилища с имуществом военного назначения.
26 августа Минобороны также сообщало об ударе по сухогрузу в Одесской области. Тогда же были поражены три резервуара с топливом и объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки военных грузов.