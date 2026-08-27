ВС РФ нанесли удар по транспортно-логистическому центру «Киев»

В Киеве и Киевской области также был поражен цех по сборке беспилотников, в том числе барражирующих боеприпасов «Хорнет». В Борисполе удар пришелся по транспортно-логистическому центру на территории офисно-логистического комплекса «Александровский». В ведомстве уточняется, что там хранились комплектующие для беспилотников большой и средней дальности.