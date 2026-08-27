ВС РФ нанесли удар по транспортно-логистическому центру «Киев»
Российские войска нанесли удар по транспортно-логистическому центру «Киев», сообщило Минобороны России. Объект расположен в офисно-складском комплексе «Сан-Парк» и использовался для хранения и распределения ударных FPV-дронов, наземных станций управления и комплектующих.
В Киеве и Киевской области также был поражен цех по сборке беспилотников, в том числе барражирующих боеприпасов «Хорнет». В Борисполе удар пришелся по транспортно-логистическому центру на территории офисно-логистического комплекса «Александровский». В ведомстве уточняется, что там хранились комплектующие для беспилотников большой и средней дальности.
В Запорожье и Кривом Роге, по данным Минобороны, были поражены металлургические комбинаты. Предприятия являлись одними из основных поставщиков металлургической продукции для военного производства.
В Кременчуге Полтавской области удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу. Как заявили в Минобороны, предприятие использовалось для снабжения ВСУ горюче-смазочными материалами и перевалки нефтепродуктов, поступавших из-за рубежа.
В Одесской области в Ильичевске были поражены цех по сборке БПЛА и цех по производству селитры. В портах Одесса и Черноморск удары пришлись по 24 хранилищам с имуществом военного назначения.
Кроме того, в порту Рени были поражены объекты инфраструктуры, которые использовались для разгрузки военных грузов и горюче-смазочных материалов. Также Минобороны сообщило об ударах по объектам энергетики в Одесской области, обеспечивающим работу украинских портов, и по транспортной инфраструктуре.
В ночь на 27 августа системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 267 украинских беспилотников, сообщало Минобороны.