Экс-глава минобороны Украины Федоров станет советником министра обороны Италии
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров принял предложение итальянского министра обороны Гуидо Крозетто и будет работать его советником по инновациям в оборонной сфере. Об этом пишет Politico.
«Я поблагодарил Гуидо за его личную поддержку и предложение стать его советником по оборонным инновациям. В этой роли я буду помогать Италии развивать современные технологии ведения войны, совершенствовать оборонный сектор и адаптироваться к новым вызовам безопасности», – написал Федоров.
Представитель его команды сообщил Politico, что Федоров будет совмещать работу советника с основной деятельностью на Украине, в том числе созданием инвестиционного фонда в оборонной сфере.
Федоров отдельно подчеркнул, что не переезжает в Рим и продолжит работать на Украине над проектами, связанными с укреплением обороноспособности страны и привлечением международных ресурсов.
Как пишет Il Foglio, для Италии наличие Федорова в качестве советника по инновациям является ценным активом, поскольку бывший министр принесет с собой не только опыт, но и тесные связи с Илоном Маском.
25 августа депутат Алексей Гончаренко рассказал, что Федорова вызвали на заседание временной следственной комиссии Верховной рады. Он добавил, что у комиссии появилось «много вопросов» к Федорову, на которые она хотела бы услышать ответы.
Ранее Федоров потребовал провести выборы на Украине. Он заявил, что страна должна найти «законный, безопасный и реалистичный механизм», который позволит восстановить основы демократии.