Экс-глава минобороны Украины Федоров станет советником министра обороны Италии

«Я поблагодарил Гуидо за его личную поддержку и предложение стать его советником по оборонным инновациям. В этой роли я буду помогать Италии развивать современные технологии ведения войны, совершенствовать оборонный сектор и адаптироваться к новым вызовам безопасности», – написал Федоров.