МИД Азербайджана вызвал посла Польши из-за сюжета на TVP World

Поводом стала статья CNN от 5 июня. В ней со ссылкой на источники утверждалось, что Израиль якобы использовал территорию Азербайджана для проведения военных и разведывательных операций против Ирана. В частности, речь шла о возможной деятельности израильского спецназа вблизи азербайджано-иранской границы и проведении оттуда разведывательных операций, в том числе с применением беспилотников.