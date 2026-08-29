МИД Азербайджана вызвал посла Польши из-за сюжета на TVP World
МИД Азербайджана вызвал посла Польши Павла Радомского из-за сюжета, вышедшего на телеканале TVP World. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Поводом стал выпуск программы Eastern Express от 26 августа. В Баку заявили, что прозвучавшие в эфире утверждения об Азербайджане и руководстве страны носили «предвзятый, необъективный и совершенно неприемлемый» характер. Азербайджанская сторона также выразила недовольство поведением ведущего программы.
Польскому послу вручили ноту протеста. В МИД Азербайджана отметили, что распространение подобных материалов происходит на фоне продолжающегося процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном и усилий по установлению долгосрочного мира в регионе.
В ведомстве назвали появление негативных материалов об Азербайджане на польском общественном вещателе «недружественным шагом», который, по мнению Баку, противоречит духу партнерства между двумя странами и может нанести ущерб двусторонним отношениям.
Азербайджанская сторона призвала Польшу принять меры для прекращения подобных информационных кампаний.
18 августа Азербайджан подал иск к CNN из-за публикации об использовании его территории Израилем в конфликте с Ираном. Иск был подан 17 августа в федеральный суд штата Делавэр, где зарегистрирована медиакомпания.
Поводом стала статья CNN от 5 июня. В ней со ссылкой на источники утверждалось, что Израиль якобы использовал территорию Азербайджана для проведения военных и разведывательных операций против Ирана. В частности, речь шла о возможной деятельности израильского спецназа вблизи азербайджано-иранской границы и проведении оттуда разведывательных операций, в том числе с применением беспилотников.