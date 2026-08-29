Замглавы МИД обвинил Киев в 136 нарушениях моратория на удары по энергообъектам

Несмотря на достигнутые договоренности, российская сторона неоднократно заявляла о нарушениях со стороны Киева. 19 апреля Путин сообщил, что Украина более 100 раз нарушила мораторий. В Кремле также отмечали, что Россия соблюдала договоренности, тогда как Украина их не выполнила. По окончании срока действия моратория президент России не давал указаний о его продлении.