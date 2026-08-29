Замглавы МИД обвинил Киев в 136 нарушениях моратория на удары по энергообъектам
Украина более 100 раз нарушила мораторий на удары по энергетическим объектам, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, киевский режим не выполнил договоренности, достигнутые при посредничестве США.
«То же касается и моратория на удары по энергообъектам весной 2025 г. – тогда Киев нарушил его 136 раз. Напомню, кстати, что этот мораторий активно продвигала американская сторона, а режим Владимира Зеленского, по сути, вытер об нее ноги», – сказал Галузин.
Соглашение о 30-дневном прекращении ударов по энергоинфраструктуре было достигнуто в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта 2025 г. Американский лидер выдвинул соответствующее предложение, Путин его поддержал. Украинский лидер Владимир Зеленский также заявил о согласии украинской стороны.
Договоренность вступила в силу с 18 марта и действовала 30 дней с возможностью продления. Стороны договорились не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, газопроводам, электростанциям, подстанциям, а также ядерным объектам и гидроэлектростанциям.
Несмотря на достигнутые договоренности, российская сторона неоднократно заявляла о нарушениях со стороны Киева. 19 апреля Путин сообщил, что Украина более 100 раз нарушила мораторий. В Кремле также отмечали, что Россия соблюдала договоренности, тогда как Украина их не выполнила. По окончании срока действия моратория президент России не давал указаний о его продлении.