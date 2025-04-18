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/ Политика

Минобороны: ВСУ за сутки четыре раза атаковали российские энергообъекты

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки четыре раза атаковали российские объекты энергетической инфраструктуры в четырех регионах РФ. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, в Белгородской области из-за украинского обстрела в результате обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго». В Курской области из-за атаки украинского беспилотника и обрыва провода отключилась высоковольтная линия 110 кВ Сеймская – Клюква № 2.

В Брянской области при атаке украинского дрона была повреждена и выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». В Воронежской области при атаке БПЛА в Россошанском районе в селе Подгорное был поврежден распределительный надземный стальной газопровод ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».

18 марта президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом России Владимиром Путиным по телефону предложил Москве и Киеву на протяжении 30 дней не атаковать объекты энергоинфраструктуры. Российский глава поддержал инициативу и сразу дал соответствующую команду Вооруженным силам РФ. По мнению Украины, мораторий начался 25 марта, когда украинская делегация на встрече с США в Эр-Рияде дала официальное согласие. Россия и Украина регулярно обвиняли друг друга в нарушении договоренности.

18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что мораторий на нанесение ударов по энергообъектам закончился, но Путин не давал никаких других указаний по этому вопросу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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