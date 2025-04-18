Минобороны: ВСУ за сутки четыре раза атаковали российские энергообъекты
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки четыре раза атаковали российские объекты энергетической инфраструктуры в четырех регионах РФ. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, в Белгородской области из-за украинского обстрела в результате обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго». В Курской области из-за атаки украинского беспилотника и обрыва провода отключилась высоковольтная линия 110 кВ Сеймская – Клюква № 2.
В Брянской области при атаке украинского дрона была повреждена и выведена из строя комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго». В Воронежской области при атаке БПЛА в Россошанском районе в селе Подгорное был поврежден распределительный надземный стальной газопровод ОАО «Газпром газораспределение Воронеж».
18 марта президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом России Владимиром Путиным по телефону предложил Москве и Киеву на протяжении 30 дней не атаковать объекты энергоинфраструктуры. Российский глава поддержал инициативу и сразу дал соответствующую команду Вооруженным силам РФ. По мнению Украины, мораторий начался 25 марта, когда украинская делегация на встрече с США в Эр-Рияде дала официальное согласие. Россия и Украина регулярно обвиняли друг друга в нарушении договоренности.
18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что мораторий на нанесение ударов по энергообъектам закончился, но Путин не давал никаких других указаний по этому вопросу.