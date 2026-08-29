Силы ПВО за ночь сбили 313 украинских дронов
Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 313 украинских беспилотников над 14 регионами России и акваториями двух морей, сообщило Минобороны РФ.
Согласно заявлению военного ведомства, БПЛА самолетного типа были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и Республики Татарстан, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
При массированной атаке беспилотников на Ростовскую область пострадали семь человек. В Ростове-на-Дону госпитализированы четверо пострадавших – двое взрослых и двое детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.
Два логистических комплекса Ozon в Ростовской области временно остановили работу. Персонал объектов был эвакуирован, пострадавших нет.