ВС РФ поразили логистические центры и морские порты ВСУ
Вооруженные силы России нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, которые Киев задействует в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Российские военные применили высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.
В Киеве и Киевской области войска РФ поразили транспортно-логистический центр «Фим сервис» в населенном пункте Чайки. Там ВСУ хранили комплектующие для крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Под удар попал логистический центр в Калиновке с таможенным терминалом, через который проходили военные грузы из западных стран. В населенном пункте Милая военные уничтожили склад боеприпасов предприятия «Фаер поинт» – там хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности FP-1/FP-2.
Удары также пришлись по портовой инфраструктуре. В порту Измаил поразили стоянку топливозаправщиков и места разгрузки горючего для украинской армии. В порту Николаев российские войска уничтожили морской перегрузочный терминал и логистические центры, где выгружали и складировали военные грузы, а также 18 хранилищ с военным имуществом и три хранилища с горюче-смазочными материалами для нужд ВСУ.
28 августа российские войска нанесли групповые удары по объектам украинской логистики и морской инфраструктуры, которые Киев использует в интересах ВСУ. Ударные беспилотники поразили складской комплекс ООО «Стеллар джет» в Киевской области. Там ВСУ хранили готовые крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и топливо для ракетных ускорителей. В порту Одессы военные уничтожили шесть хранилищ с военным имуществом, предназначенным для обеспечения украинской армии. 27 августа под удар армии России попал танкер с ГСМ в порту Измаил Одесской области. В порту Одессы были поражены семь хранилищ с военным имуществом ВСУ и цех по сборке беспилотников. В тот же день ВС РФ нанесли удар по транспортно-логистическому центру «Киев» в офисно-складском комплексе «Сан-парк». Там хранились и распределялись ударные FPV-дроны, наземные станции управления и комплектующие.