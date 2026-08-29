ВС РФ поразили логистические центры и морские порты ВСУ

28 августа российские войска нанесли групповые удары по объектам украинской логистики и морской инфраструктуры, которые Киев использует в интересах ВСУ. Ударные беспилотники поразили складской комплекс ООО «Стеллар джет» в Киевской области. Там ВСУ хранили готовые крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и топливо для ракетных ускорителей. В порту Одессы военные уничтожили шесть хранилищ с военным имуществом, предназначенным для обеспечения украинской армии. 27 августа под удар армии России попал танкер с ГСМ в порту Измаил Одесской области. В порту Одессы были поражены семь хранилищ с военным имуществом ВСУ и цех по сборке беспилотников. В тот же день ВС РФ нанесли удар по транспортно-логистическому центру «Киев» в офисно-складском комплексе «Сан-парк». Там хранились и распределялись ударные FPV-дроны, наземные станции управления и комплектующие.