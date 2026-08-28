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Российские военные ударили по складу для хранения ракет «Фламинго»

Ксения Наумчик

Российские войска ночью нанесли групповые удары по объектам украинской логистики и морской инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Ударными беспилотниками поражен складской комплекс ООО «Стеллар джет» в Киевской области. Объект использовался для хранения готовых изделий крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также топлива для ракетных ускорителей.

Кроме того, поражены шесть хранилищ с имуществом военного назначения в порту Одессы, предназначенных для обеспечения украинской армии.

27 августа российские военные нанесли удар по танкеру с ГСМ в порту Измаил Одесской области. В порту Одессы также поражены семь хранилищ с военным имуществом ВСУ и цех по сборке беспилотников. В Киевской области российские военные нанесли удар по предприятию, которое занималось производством разведывательно-ударных наземных роботизированных комплексов «Лють» и дистанционно управляемых модулей «Хижак». А в Броварах был поражен транспортно-логистический центр для хранения комплектующих для беспилотников различного назначения.

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Политика / Армия и спецслужбы

В тот же день ВС РФ ударили по транспортно-логистическому центру «Киев», расположенному в офисно-складском комплексе «Сан-парк», где хранились и распределялись ударные FPV-дроны, наземные станции управления и комплектующие. В Киеве и Киевской области также был поражен цех по сборке беспилотников, где выпускали в том числе барражирующие боеприпасы «Хорнет». В Борисполе удар пришелся по транспортно-логистическому центру, где хранились комплектующие для беспилотников средней и большой дальности.

Кроме того, российские военные нанесли удары по металлургическим предприятиям в Запорожье и Кривом Роге. В Одесской области удары также наносились по цехам по сборке БПЛА и производству селитры в Ильичевске. А в портах Одесса и Черноморск были поражены 24 хранилища с имуществом военного назначения.

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