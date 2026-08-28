Российские военные ударили по складу для хранения ракет «Фламинго»

В тот же день ВС РФ ударили по транспортно-логистическому центру «Киев», расположенному в офисно-складском комплексе «Сан-парк», где хранились и распределялись ударные FPV-дроны, наземные станции управления и комплектующие. В Киеве и Киевской области также был поражен цех по сборке беспилотников, где выпускали в том числе барражирующие боеприпасы «Хорнет». В Борисполе удар пришелся по транспортно-логистическому центру, где хранились комплектующие для беспилотников средней и большой дальности.