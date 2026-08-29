Путин сравнил работу учителя с трудом скульптора

Также он в ходе встречи в МПГУ напомнил про свой недавний указ, который направлен на повышение поддержки учителей. Одной из целей указа, по словам Путина, было вернуться к тем наработкам по поддержке учителей, которые были в советское время, вроде «Ветерана труда». Российский лидер также призвал повысить внимание к деятельности учителей. Он отметил, что преподаватель выполняет важнейшую функцию в обществе.