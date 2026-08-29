Путин сравнил работу учителя с трудом скульптора
Работа педагога похожа на деятельность скульптора, потому что учитель может «создавать» человека, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с учителями, студентами и учащимися педагогических классов в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ).
«Что может быть интереснее, чем ваять душу человека? Ничего. Ведь педагог, как скульптор, создает человека: маленькие к нему приходят, и дети очень восприимчивы, особенно к тем людям, которые пользуются у них авторитетом», – сказал он.
Путин добавил, что подобное влияние является важнейшим творческим процессом, способным сформировать душу человека.
Также он в ходе встречи в МПГУ напомнил про свой недавний указ, который направлен на повышение поддержки учителей. Одной из целей указа, по словам Путина, было вернуться к тем наработкам по поддержке учителей, которые были в советское время, вроде «Ветерана труда». Российский лидер также призвал повысить внимание к деятельности учителей. Он отметил, что преподаватель выполняет важнейшую функцию в обществе.